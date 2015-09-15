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مصدر طبى : إصابات فى مواجهات بالمسجد الأقصى

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مصدر طبى : إصابات فى مواجهات بالمسجد الأقصى مصدر طبى : إصابات فى مواجهات بالمسجد الأقصى
قال مصدر طبى فى مدينة القدس اليوم الثلاثاء إن عددا من المصلين أصيب بالرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع فى الموجهات التى تشهدها ساحات المسجد الاقصى لليوم الثالث على التوالي.

وقال أمين أبو غزالة مدير الإسعاف والطوارىء فى الهلال الأحمر الفلسطينى بمدينة القدس فى اتصال هاتفى مع رويترز "عالجنا لغاية الآن سبع إصابات ميدانيا نتيجة المواجهات المتواصلة فى المسجد الأقصى المبارك."

وأضاف "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت الليلة الماضية على سيارة إسعاف فى بلدة العيسوية واعتقلت مصابا بداخلها وهى بذلك تخالف كل الاتفاقيات والأعراف القانونية الدولية ذات العلاقة."

وأثارت المواجهات المتواصلة فى المسجد الأقصى بين المصلين المسلمين والقوات الإسرائيلية ردود فعل إقليمية ودولية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الملك عبد الله الثانى خلال لقائه أمس فى عمان برئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قوله "ينتابنا فى الأردن القلق والغضب الكبيرين بسبب التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة فى القدس وخصوصا فى المسجد الأقصى."

وأضاف "إن استمرت هذه الأمور وإن استمرت الاستفزازات فى القدس... فإن ذلك سيؤثر على العلاقة بين الأردن وإسرائيل."
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