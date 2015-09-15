تجهيز 250 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالبحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة عن تجهيز 250 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتم تزويدها بـ500 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين ممن اجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة.

وأكد الشيخ إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد وإلزام كل إدارة من إدارات الأوقاف بمدن ومراكز المحافظة بتواجد عدد من الدعاة للتكبير لصلاة العيد.

كما أوضح أنه تم التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحى فى الطرقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.