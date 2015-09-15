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مقتل مزارع فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

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مقتل مزارع فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا مقتل مزارع فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
لقى مزارع مصرعه بمحافظة المنيا، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث، بوقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية العرين القبلى بمركز ملوى جنوب المحافظة.

انتقل الرائد أحمد الصفتى رئيس المباحث، لمكان الحادث، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتى أولاد مهران وأولاد داوود، أسفرت عن مقتل "حسن ناجى مهران 60 سنة مزارع"، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية.

وتبين أن سبب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهمين والأسلحة.

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مصر 365