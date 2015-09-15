للحاج مريض السكر خذ فى حقيبتك جهاز قياس السكر واستخدم قلم الأنسولين

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم أنه قبل أن يتوجه مريض السكر إلى الحج يفضل أن يقوم بزيارة طبيبة الخاص لضبط السكر ومعرفة جرعة الدواء المناسبة أثناء القيام بالشعائر الخاصة بالحج.

وأشارت أنه يجب الحرص على تناول التطعيمات الهامة مثل تطعيم الحمى المخية الشوكيه وكذلك تطعيم الالتهاب الرئوى والأنفلونزا حتى لا يلتقط عدوى أثناء وجودة فى الأماكن المزدحمة بملايين الحجاج.

وأكدت على ضرورة أن يصطحب معه جهاز تحليل السكر المنزلى الخاص به وعلبة شرائط التحليل والحرص على أخذ الشنطة التى تحفظ درجة حرارة الأنسولين فى حالة استخدامه لحقن الأنسولين موضحة أنه فى هذه الحالة يفيد العلاج بأقلام الأنسولين لأنها تساعد على حفظ درجة حرارته بدلا من الحقن العادية مشيرة انة اثناء فترة الحج التى قد تمتد إلى أسابيع من المفضل أن نقلل من جرعة بعض أنواع الأدوية مثل الأنسولين أو الأدوية التى تحفز البنكرياس لإفراز الأنسولين مثل "السلفونايل يوريا" بمقدار الثلث أو النصف فى الأيام التى تقام فيها الشعائر والمناسك الخاصة بالحج وكذلك أيام السفر والتنقلات حتى لا يتعرض المريض لحدوث هبوط فى السكر.