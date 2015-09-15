بالصور.. ثرى خليجى يشترى أغلى تورتة فى العالم بـ75 مليون دولار

المصدر : اليوم السابع

كتبت نورهان فتحى

"بيض ودقيق وزبدة وسكر" هى المكونات الأساسية لأى كعكة فى العالم، ولكن لماذا يمكن أن يدفع شخص 75 مليون دولار فى سبيل شراء تورتة عيد ميلاد؟، ومن هو الشخص شديد الترف الذى يمكن أن يدفع كل هذا المبلغ فى أى نوع طعام مهما كان؟، ربما تبدو التفاصيل غير مهمة ولكن أكثر شىء مثير فى هذا الخبر هو أن المشترى لأغلى تورتة فى العالم ثرى خليجى غير معلوم. أكد موقع "أوديتى سنترال" الأمريكى، أن التورتة الأغلى فى العالم قامت بتصميمها والإشراف على تنفيذها مصممة أزياء بريطانية محترفة تدعى "ديبى وينجهام"، والتى نفذت سابقاً أغلى فستان بالعالم وقيمته 3.5 مليون دولار، واليوم تدخل "وينجهام" فى تحدٍ جديد بهذه التورتة المهولة التى باعتها لثرى غير معلوم. وأضاف الموقع موضحاً، أن تماثيل السكر الموجودة على التورتة مرصعة بألماس حقيقى، وتم تصميم التورتة على شكل ممر تسير فيه العارضات بطول 6 أقدام، وترتدى ملابس من السكر وعقود ماسية، ويصطف حولها فتيات من الجمهور ملابسها مرصعة بالماسات أيضاً، وهى تمسك بأيديها أحدث الهواتف الذكية وإكسسوارات من أحدث الماركات، ويبلغ وزن التورتة 180 كجم وأخذت 1100 ساعة للانتهاء من عملها بالكامل.

شبكةعيونالإخبارية

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