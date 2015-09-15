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محافظ سوهاج يودع 142 من حجاج الجمعيات الأهلية

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محافظ سوهاج يودع 142 من حجاج الجمعيات الأهلية محافظ سوهاج يودع 142 من حجاج الجمعيات الأهلية
ودع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مساء أمس، يرافقه اللواء مدير أمن سوهاج، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية المستوى الثالث، بعدد 142 حاجًا من ميدان الشبان المسلمين بسوهاج فى 3 أتوبيسات متوجهين إلى مطار الأقصر.

وقدم المحافظ التهنئة لهم ووزع عليهم شنط حج كهدية مقدمة من التضامن الاجتماعى بسوهاج، وحثهم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة والتحرك فى مجموعات حرصًا على سلامتهم، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يكون دعاءهم لمصر بأن يحفظها المولى عز وجل، وأن يحفظ أمنها واستقرارها، والدعاء لسوهاج بالخير الوفير، وأن ينعم على شعبها وشعب عامة بالرفاهية والخير والنماء.

من جانبها أوضحت إلهام سليم حنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن عدد الحجاج على مستوى المحافظة لهذا العام بلغ 428 حاجًا، والمستوى الثانى عدد 286 تأشيرة بمبلغ 36.500 جنيه، والمستوى الثالث عدد 142 تأشيرة بمبلغ 33.300 جنيه .

وعن موعد رحلات الطيران فى الذهاب والعودة من وإلى مطار الأقصر، قالت: "سيتم نقل الحجاج من مراكز المحافظة المختلفة من وإلى مطار الأقصر من خلال الأتوبيسات المخصصة لهم".
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