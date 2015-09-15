أوقاف الدقهلية: 447 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية عن تخصيص 447 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف المناطق بالمحافظة، وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن ساحات صلاة العيد الـ447 موزعة على 20 إدارة على مستوى المحافظة.

وأضاف زيادة أنه تم تجهيز 37 ساحة بمركز أجا، و15 بالجمالية، و46 بالسنبلاوين، و4 بالمطرية، و24 بالمقاطعة، و18 بالمنزلة، و8 ببنى عبيد، و18 ببلقاس، و20 بتمى الأمديد، و9 بجمصة، و25 بدكرنس.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية: تم تجهيز 26 ساحة بشربين، و36 بشرق المنصورة، و17 بغرب المنصورة، و27 بطلخا، و17 بمحلة دمنة، و20 بمنية النصر، و10 بميت سلسيل، و50 بميت غمر، و20 بنبروه.