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لو ابنك مكملش السنة.. متديلوش عسل أو سكر عشان تسوس الأسنان

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لو ابنك مكملش السنة.. متديلوش عسل أو سكر عشان تسوس الأسنان لو ابنك مكملش السنة.. متديلوش عسل أو سكر عشان تسوس الأسنان
أرسلت قارئة تسأل، أنا عندى طفل يبلغ من العمر الـ6 أشهر، كما أننى أم لأول مرة وليس لدى أى خبرة، وأريد أن ابدأ بإعطائه الأطعمة، ومن حولى ينصحونى بإعطائه الأطعمة المهروسة ولكن أقوم بإضافة العسل أو السكر عليها، وقرأت كثيرا عن أضرار إعطاء الطفل دون السنة للعسل أو السكر، ولذلك أريد أن أعرف هل العسل والسكر صحى لطفلى أم لا؟

الأم هى ملجأ الأطفال، وهى المسئول الأول عن احتياجاتهم، ولذلك عند تحملها لتلك المسئولية، تتجه بكل طاقتها لمعرفه كل ما هو جديد وصحى لأبنائها، هذا ما أكدته الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.

وتؤكد أن إعطاء الطفل العسل أو السكر فى الطعام له العديد من الآثار السلبية على صحته، أهمها الإصابة بالتهاب فى اللثة وتسويس الأسنان، والتسمم الغذائى.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، الأمهات بمنع إعطاء أطفالهم أقل من العام العسل أو السكر، ويمكنها للحفاظ على صحة أطفالها سلق الفواكه وهرسها للطفل، أو عمل عصير طبيعى طازج بدون إضافة السكر أو العسل عليه، ويكون ذلك فى وجبة منفصلة عن وجباته اليومية.

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مصر 365