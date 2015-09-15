السبت.. نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشح

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، السبت المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من هانى مصطفى رضوان، المرشح المحتمل بالانتخابات البرلمانية، والتى يطالب فيها بإدراج اسمه فى كشوف الناخبين بدائرة حلوان، على الرغم من رد الاعتبار إليه بالحكم رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٤ رد اعتبار حلوان، والصادر بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٤، وبذلك عن الجناية رقم ٦٨٧ لسنة ٢٠٠٤.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧٣١٠ لسنة ٦٩ ق، كلاً من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهما.