السفير الجديع يعزي القيادة في المتوفين بحادثة الحرم المكي

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الرباط الدكتور عبدالرحمن محمد الجديع، باسمه وباسم منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين والمواطنين المقيمين بالمغرب، برقيات تعاز لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهم الله عبر فيها عن أحر التعازي على إثر حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يمن على المصابين والجرحى بعاجل الشفاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وأكد السفيرالجديع أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لموقع الحدث وعيادة المصابين، والأمر السامي الكريم بالتكفل بنفقات حجهم، تجسد الاهتمام والرعاية الكريمة التي يوليها حفظه الله لضيوف الرحمن. كما نوه السفير بكفاءة وقدرة الجهات المعنية من مختلف القطاعات الحكومية في التحرك السريع بمهنية عالية للتعامل مع الحدث. وأشار إلى أنه تلقى العديد من المكالمات من كبار المسؤولين في المملكة المغربية الشقيقة يقدمون فيها تعازيهم للسفارة ويشيدون بما تبذله المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله من جهود جبارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسك الحج بتوفير أفضل الإمكانات والخدمات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة السلم والأمن والاستقرار.