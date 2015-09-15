تنويه واعتذار

م. وحيد الجلالي
نشرت "الرياض" يوم أمس الأول رداً من الأستاذ وحيد فاروق الجلالي الرئيس التنفيذي للتحالفات وتطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لمؤسسة حافل للنقل، عضو مجلس الإدارة على ما نشر تحت عنوان: «النقل المدرسي في أزمة» وكتب اسم العائلة الهلالي بدلاً من الجلالي؛ لذا نعتذر عن هذا الخطأ المطبعي غير المقصود.
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