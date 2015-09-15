الفيروز: المزادات ستتوقف لمدة أسبوع

أبان ل"الرياض" عبدالعزيز فيروز الفيروز رئيس لجنة ساحة تمور عنيزة آلية العمل داخل الساحة خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن المزادات مستمرة إلى يوم السابع من شهر ذي الحجة الجاري ثم يتوقف النشاط تماما حتى يوم الرابع عشر من الشهر ومن ثم عودة النشاط اليومي إلى نهاية الشهر تقريبا.. الفيروز أكد أنه يتم استقبال التمور يوميا من بعد صلاة العصر حتى أذان الفجر وأن فريق العمل داخل الساحة يراقب الحركة على مدار اليوم الأمر الذي حد من عمليات الغش كون جميع المزارعين يعرفون النظام المعمول به وهو مصادرة التمور في حالة اكتشاف غش عند بدء المزاد، وذلك بعد التنسيق مع وسطاء البيع (الدلالين) على إخراج العربة المغشوشة وتوضيح الغش والذي يكون غالبا عبارة عن اختلاف الجزء السفلي من التمور عن الجزء العلوي من حيث الجودة والنوعية، واختتم الفيروز حديثه بالقول: إن جودة التمور التي يقدمها مهرجان عنيزة خلفه عمل كبير وفريق يؤدي المهام الموكلة إليه بكل تفان ونجد المكافأة دائما عندما نرى علامة الرضا والسرور على زوار المهرجان، وهذا هدفنا الرئيسي والدائم.