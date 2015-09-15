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فيصل بن خالد يشدد على دور «صوامع الغلال» في نقل الخبرات وتوظيف الشباب

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فيصل بن خالد يشدد على دور «صوامع الغلال» في نقل الخبرات وتوظيف الشباب فيصل بن خالد يشدد على دور «صوامع الغلال» في نقل الخبرات وتوظيف الشباب

    أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتطور الملموس الذي تشهده، مؤكداً أن لها دوراً حيوياً يتمثل بإسهامها في نقل الخبرات والتقنية وتوظيفها للشباب، وهي تسعى لرفع قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية.

وبين سموه لدى تسلم التقرير السنوي للمؤسسة من مدير الصوامع بمنطقة عسير م. مانع المهذل، أن تحقيق الأهداف جاء نتيجة رؤية متكاملة وجهود متواصلة، ما حقق معدلات نمو متزايد للقطاع الزراعي، إلى أن أصبح من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني، وشرح المهذل ما اشتمل عليه التقرير من الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال.

من جهة ثانية عقد الأمير فيصل بن خالد، اجتماعا مع القيادات الأمنية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته لأسرة آل أبوملحة في وفاة اللواء متقاعد سعيد بن محمد أبوملحة، فيما ثمنت أسرة آل أبوملحة لأمير المنطقة هذه المشاعر والمواساة التي خففت الألم والحزن في مصابهم.

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