فيصل بن مشعل يستضيف 22 مريضاً بالسرطان.. ويؤكد جهود الدولة في تهيئة المراكز المتخصصة

استضاف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس مرضى السرطان -تحقيقاً لرغبتهم-، الذين يتلقون العلاج بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، حيث يبلغ عددهم 22 مريضاً، وذلك بقصر الضيافة بمدينة بريدة.

وأكد سموه خلال استضافته للمرضى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لا تألو جهداً في خدمة المرضى والمحتاجين للعلاج على شتى الأصعدة، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة ، وفرة الإمكانيات والسبل والدراسات، وهيأت المراكز المتخصصة، واستقطبت المختصين، لتقديم الخدمة والعلاج لمرضى السرطان.

ودعا سموه المولى عز وجل لأبنائه المرضى بالشفاء العاجل، مشيداً بدورالآباء والأمهات في دعم أبنائهم ورعايتهم معنوياً، لافتاً سموه إلى أهمية الرضى بالقدر، والتفاؤل والصبر والإصرار والعزيمة.

ونوه سموه بدور الشؤون الصحية بمنطقة القصيم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، مثنيا على الدور الريادي والتميز الملموس الذي يقدمه المشرف على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم الدكتور فيصل بن غايب العنزي.

عقب ذلك كرم سموه مرضى السرطان البالغ عددهم 22 مريضاً.

وتخلل اللقاء كلمات لعدد من أولياء أمور المرضى، الذين أشادوا بالخدمات المقدمة لأبنائهم والدعم غير المحدود الذي لمسوه على الأصعدة كافة، كما قدم المرضى شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم وتشجيعه لهم ودعمهم في شتى المجالات.

ثم التقطت الصور التذكارية للمرضى وأولياء أمورهم مع سموه.

بعدها قدم المركز لسمو أمير منطقة القصيم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، والمشرف على مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم الدكتور فيصل بن غايب العنزي، وعدد من المسؤولين.

من جهة أخرى، زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمس، جامعة القصيم، للاطلاع على المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها هذا العام. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الجامعة، معالي مدير الجامعة الدكتور خالد الحمودي، ووكلاء وعمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

واطلع سموه على مكتبة الجامعة، وما طرأ عليها من تطوير، خصوصاً في الأنظمة الالكترونية المتعلقة بالشبكة العنكبوتية (الانترنت)، من خلال إنشاء برنامج قواعد نظم المعلومات في الجامعة، حيث تسلم سموه نسخة من البرنامج، للاستفادة من ذلك البرنامج الذي يحمل في طياته أكثر من مليون ونصف مادة علمية.

شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لإنجازات الجامعة، منذ نشأتها عام 1424 ه، ومشاريعها التي بلغت أكثر 149 مشروعاً، تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال.

ثم ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارته للجامعة، مشيداً بما رآه من تطور في جميع أنشطتها ومرافقها، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين عليها، وقال: جامعة القصيم جامعات في جامعة، ونحمد الله على ماتحقق بفضل منه سبحانه، ثم بحرص ولاة أمرنا -حفظهم الله-، من تطوير التعليم في المنطقة.

وأضاف سموه: نريد النوعية مع العدد، وليس الكمية هو المطلب فقط ، وإنما نريد كل مامن شأنه يتحقق به نهضة المملكة تعليمياً ومعرفياً، مشيراً إلى أن زيارته جاءت امتداداً لتأكيد حرص القيادة الرشيدة على التعليم ومنسوبيه، مقدماً الشكر للجميع على ماتحقق من إنجاز لهذه الجامعة.

بعدها تجول صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مشاريع الجامعة التي قيد الإنشاء ومنها ( مبنى الصالات الرياضية، وسكن أعضاء هيئة التدريس الذي يحتوي على قرابة 300 فلة سكنية مصممة على مواصفات تتوافق مع البيت السعود، ومشروع إنشاء 38 مبنى لسكن طلاب الجامعة، ومبنى قسم كلية الطب، ومشروع مستشفى الجامعة، وغيره من المشاريع. ثم زار سمو أمير القصيم مبنى الإدارة العامة للمشاريع والصيانة في جامعة القصيم ، حيث استمع سموه عن شرحٍ مفصل لمشاريع الجامعة هذا العام من المهندس سعود الصويلح، حيث بلغت مجموع المشاريع في الجامعة لهذا العام 149 مشروعاً، بتكلفة 10 مليارات و940 مليون ريال .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي عقب الزيارة عن سعادته بزيارته للجامعة التي تعد إحدى الصروح العلمية الشامخة في هذه البلاد، عاداً جامعة القصيم مدينة جامعية لما تضمه من كليات ومشروعات تخدم العملية التعليمية، مثنياً على ما أخرجته لنا هذه الجامعة من كوادر شبابية على مستوى عالي من الكفاءات والخبرات الوطنية، مباركاً لمعالي مدير الجامعة ومنسوبيها على ما شاهده من مشاريع، سواءً في الجانب العلمي أو الترفيهي في جميع مدن ومحافظات المنطقة، حيث تضمنت هذه المشاريع ثلاث مدن جامعية في مدينة بريدة، وأربع مدن جامعية في باقي محافظات المنطقة.

وأشاد سموه بإدارة المشاريع في جامعة القصيم، لافتا النظر إلى عزم الإدارة على تسليم مشروع إنشاء أكثر من 290 فلة سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة على هذه الجهود المبذولة والملموسة.

وأثنى سموه بهذا التطور الملحوظ في الجامعة، حيث وصف هذا التطور بالقفزات الحضارية الهائلة، داعياً الله أن يرزقنا شكر نعمته، لكي نرى بلادنا من حسن إلى أحسن، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على استثمار الجانب المادي وإنفاقه بما يخدم العنصر البشري.