القبض على تاجر هروين بالعمرانية وبحوزته 135 تذكرة

تمكن المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية من القبض على عاطل يتاجر فى الهروين بالمنطقة وبحوزته فرد خرطوش.

ووردت معلومات أكدتها تحريات المباحث بقيام "إسلام.ع.م.ن.ا" وشهرته "إسلام حيتا" 25 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتمت مداهمة مكان تواجده والقبض عليه وبحوزته 135 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جم، وفرد خرطوش و3 طلقات وهاتف محمول ومبلغ 420 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، والمبلغ من حصيلة بيعها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.