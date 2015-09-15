مسئولون أمريكان: روسيا نشرت دبابات فى مطار بسوريا

قال مسئولان أمريكيان لرويترز أمس الاثنين، إن روسيا نشرت عدداً من الدبابات فى مطار سورى شهد عملية حشد عسكرى فى الآونة الأخيرة، لكنهما أضافا أنه لم تتضح بعد نوايا أحدث تحرك لموسكو لنشر معدات عسكرية ثقيلة فى سوريا.

وتعرضت موسكو لضغوط دولية متزايدة فى الأيام القليلة الماضية لشرح تحركاتها فى سوريا التى يساند فيها الكرملين الرئيس بشار الأسد، فى الحرب الأهلية التى تعصف بالبلاد منذ أربعة أعوام ونصف.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التعقيب بشكل مباشر على تقرير رويترز، قائلة إنها لا تستطيع الخوض فى الحديث عن معلومات المخابرات الأمريكية، لكن متحدثا باسم الوزارة قال إن أفعال موسكو تنبئ بعزمها إقامة قاعدة لعمليات جوية.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون فى إفادة صحفية "شهدنا تحرك أناس وأشياء فيما يشير إلى أنهم يعتزمون استخدام القاعدة هناك -إلى الجنوب من اللاذقية- كقاعدة عمليات جوية أمامية."

وقال أحد المسئولين الأمريكيين، إن سبع دبابات روسية من نوع تي -90 شوهدت فى المطار القريب من اللاذقية وهى معقل للأسد.

وقال المسئولان الأمريكيان، إن روسيا نشرت أيضا هناك قطع مدفعية اتخذت فيما يبدو مواقع دفاعية لحماية العسكريين الروس المتمركزين هناك.

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