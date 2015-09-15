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مقتل العشرات من داعش فى بيجى واعتقال 45 ساعدوا التنظيم بكركوك العراقية

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مقتل العشرات من داعش فى بيجى واعتقال 45 ساعدوا التنظيم بكركوك العراقية مقتل العشرات من داعش فى بيجى واعتقال 45 ساعدوا التنظيم بكركوك العراقية
قتلت قوات "الحشد الشعبي" مساء الاثنين العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بعد ساعات من المواجهات مع مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وأعلنت مديرية أسايش كركوك اليوم عن اعتقال 45 إرهابيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش ، وقال المتحدث باسم المديرية العميد سمكو محمود إن القوات الأمنية اعتقلت المتهمين ، الذين حاولوا الدخول إلى مدينة كركوك مع العوائل النازحة عن قرى قضاء داقوق التى حررتها قوات "البيشمركة" الكردية من قبضة داعش يوم الجمعة الماضي.

وأضاف: إن قوات اللواء الأول طوارىء تمكنت من اعتقال المتهمين بمساعدة داعش، وثبت تورطهم بالعمل مع التنظيم ضد قوات "البيشمركة".
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