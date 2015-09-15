ما تزودهاش.. الإسراف فى تناول لحوم العيد يرفع الكولسترول

تختلف مظاهر الاحتفال بالأعياد من شعب إلى آخر ومن عيد إلى الثانى، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك يسيطر على الشعوب العربية مظهرا شائعا، وهو تناول اللحوم بجميع ومختلف أنواعها على مدار أيام وليالى العيد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الإسراف فى تناول اللحوم أثناء العيد، يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية، ولذلك يجب توخى الحذر حتى نتجنب حدوث المشاكل.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن الإسراف فى تناول لحوم العيد، يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب أو ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم والدهون الثلاثية، وارتفاع ضغط الدم والسكر فى الدم، وزيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، أن حدوث المشاكل الصحية الناتجة عن الإسراف فى تناول لحوم العيد، يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون، ولذلك يجب تناولها ولكن دون الإسراف فيها.