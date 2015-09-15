تايلور سويفت إلى القضاء... والسبب "التحرش"

تسببت النجمة العالمية تايلور سويفت بطرد منسق أسطوانات بمحطة راديو KYGO، فتقدم بدعوى قضائية ضدها.

واتهم منسق الأغاني، الذي يدعى ديفيد ميوليرو، والمعروف باسم "جاكسون"، النجمة (25 عاماً) بادعائها تحرّشه بها، ممّا تسبب له في خسارة وظيفته، مؤكداً أن هذا الاتهام عار من الصحة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2013 عندما حضر ميوليرو وحبيبته وزميلهما في العمل شانون ميلشر إحدى حفلات تايلور سويف، وقررا بعدها المشاركة في فعاليات "المقابلة والتحية"، التي يلتقي فيها المطربون جمهورهم في الكواليس لالتقاط الصور معهم.

واشتكت تايلور سويفت لأحد أفراد حراسها من أن ميوليرو تحرش بها وقام بملامستها، ممّا استدعى طرد الثلاثة على الفور، ليفصل من عمله بعد يومين فقط.

وعلى الرغم من أن ديفيد نفى كلّ ما اتهمته به تايلور، مقدّماً الصور كدليل قاطع، فإن المتحدث باسم الأخيرة أكد أن الصور التي التقطت حينها تعتبر دليل إدانة، وقد أرسلت إلى محطة الإذاعة حينها، حيث اتخذوا قرارهم المستقلّ.

يُذكر أن ديفيد ميوليرو يطمح في الدعوى المقدمة إلى أن يحصل على تعويض يعادل ما كان يجنيه في عام واحد، قبل أن يخسر وظيفته، أي 150 ألف دولار.

تايلور سويفت متهمة بالعنصرية