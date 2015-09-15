بالصور: هذه هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016

توّجت الشابة Betty Cantrell، ملكة جمال ولاية جورجيا، على عرش جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 خلال الحفل السنوي الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي.

وتمكنت Betty البالغة من العمر 21 عاماً، من تخطي 51 متسابقة تمثّلن جميع الولايات الأمريكية.

وستحصل الملكة الجديد على منحة دراسية بقيمة 50 الف دولار، فيما ستحصل ملكة جمال ولاية ميسيسيبي Hannah Roberts التي حصدت لقب الوصيفة الأولى على منحة دراسية بقيمة 25 ألف دولار.

يذكر أن لقب الوصيفة الثانية كان من نصيب ملكة جمال ولاية كالارادو Kelley Johnson.

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