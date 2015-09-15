هل سينضم Patrick Dempsey الى الجزء الثالث من Bridget Jones؟

يقوم الممثل Patrick Dempsey حالياً بمحادثات مع شركة Universal Pictures للانضمام الى الجزء الثالث من سلسلة أفلام Bridget Jones والذي يحمل عنوان Bridget Jones's Baby، لكن لم يعرف بعد ما هي الشخصية التي سيؤديها في الفيلم. من ناحية أخرى، تأكدت عودة الممثلة Renée Zellweger في دور Bridget Jones والممثل Colin Firth في دور Mark Darcy، واعتذر الممثل Hugh Grant عن عدم المشاركة في الجزء الثالث الذي سيشهد عودة Sharon Maguire مخرجة الجزء الأول. التصوير سيبدأ في الأسابيع المقبلة ولكن موعد إطلاق الفيلم في الصالات العالمية لم تحدده بعد شركة Universal Pictures. يذكر أن الجزء الأول من الفيلم بعنوان Bridget Jones's Diary الذي صدر في العام 2001 والجزء الثاني Bridget Jones: The Edge of Reason الذي تم إطلاقه في العام 2003 جمعا على شباك التذاكر العالمي مبلغ 540 مليون دولار.