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من هما الفنانان اللذان أوقفا عن العمل في مصر؟

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من هما الفنانان اللذان أوقفا عن العمل في مصر؟ من هما الفنانان اللذان أوقفا عن العمل في مصر؟

الإثنين 14-09-2015 21:41

قرر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وقف كلّ من الراقصة اللبنانية اليسار والممثل التونسي تميم عبده عن التمثيل في ، وناشد المنتجين والمخرجين عدم التعامل معهما، تحت طائلة التعرض جميعاً للمساءلة القانونية.

تأتي هذه القرارات إثر اكتشاف أشرف زكي، أثناء بحثه في تصاريح العمل للفنانين، أن الاثنين يعملان من دون تصريح في مصر، في ما يُعدّ مخالفة للقانون، في وقت يمكن لهما العودة إلى التمثيل في مصر بعد تصحيح أوضاعهما وتقديم طلب إلى النقابة لاستخراج تصاريح العمل.

وكانت الراقصة اليسار قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "عيال حريفة" للمنتج أحمد السبكي، بمشاركة كلّ من الممثلين سعد الصغير والمغنية الشعبية بوسي ونيرمين ماهر وصافيناز.

 

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