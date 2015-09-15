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تكريم النجم الهندي أنوبام خير في ولاية تكساس

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الإثنين 14-09-2015 22:01

ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نجوم بوليوود على تكريمات وجوائز من مختلف دول العالم، تقديراً لجهودهم وتاريخهم الفني العريق.

فبعد أن حصل النجم شاروخان على وسام جوقة الشرف "Légion d’honneur" من فرنسا، قام مجلس الشيوخ بولاية تكساس الأمريكية بتكريم الممثل الهندي المخضرم أنوبام خير، بعد تعيينه كسفير للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

بدوره، أعرب أنوبام البالغ من العمر 60 عاماً عن سعادته بالتكريم، الذي حصل عليه، عبر تدوينة نشرها على موقعه الخاصّ في تويتر، موجّهاً شكراً خاصاً إلى مجلس الشيوخ في تكساس.

الجدير ذكره أنّ خير يقوم حالياً بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لعرض مسرحيته " Mera Woh Matlab Nahin Tha".

 

 

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