عزت أبو عوف: "صحتي جيدة لكني ممنوع من التمثيل"

أكد الفنان عزت أبو عوف أنه لن يتمكن من العودة إلى التمثيل بناءً على أوامر الأطباء المعالجين، مشيراً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إلى أنه يفتقد الوقوف أمام الكاميرا، لكن تعليمات الأطباء له تؤكد على ضرورة الراحة.

وقال أبو عوف إنه يتّبع نظام علاجي، يتضمّن أوقات محددة لتناول الطعام والعلاج والنوم والاستيقاظ، وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يستطيع إلا أن يلتزم بالجدول العلاجي الأمر الذي لا يتماشى مع مواعيد تصوير أي عمل، نافياً أن تكون حالته الصحية تمنعه من العمل، موضحاً أن صحته على ما يرام ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأنهى أبو عوف كلامه قائلاً إنه بمجرد انتهائه من هذا النظام العلاجي سيعود إلى الشاشة من جديد.

يذكر أن عزت أبو عوف انتهى من تصوير فيلم "بابارتزي"، مع رامي عياش وإخراج سعد هنداوي، قبل خضوعه لعملية القلب المفتوح، لكنه لم ينته بعد من تصوير دوره في مسلسل "الدخول في الممنوع" الذي يجمعه بإيمان العاص وأحمد فلوكس.

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