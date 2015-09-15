محمد عبده يطرح الألبوم الوطني "قديم الحب"

بمناسبة اليوم الوطني السعودي وتزامناً مع الاحتفال به، يطرح الفنان محمد عبده الألبوم الوطني "قديم الحب"، الذي ضمّ 5 أغنيات وطنية جميعها من كلمات الشّاعر الراحل المعنى وألحان الفنان سعود بن عبد المجيد، والأغنيات هي "قديم الحب" ، و"حي سلمان"، و"أخت الشرف"، و"الغربة" و"مملكتنا"، ويتمّ طرحه من خلال شركة "روتانا".

وأكد فنان العرب محمد عبده أنّ الشّاعر الراحل المعنى من الشعراء المميزين، وأنه سعيد بتعاونه مع الملحن سعود بن عبد الله في خمسة قصائد وطنية بمناسبة اليوم الوطني، مشيراً إلى أنها من المناسبات العزيزة على قلب كل مواطن ومحب للسعودية، وأَضاف: "بهذه المناسبة أرفع أيات الولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، ولولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وإلى العائلة الكريمة والشعب السعودي. وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعمّ السلام في العالم العربي، وأن ينصر جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الوطن ونصرة الأشقاء في اليمن.

ولا شك أن حبّ الوطن هو الحب القديم الجديد والمتجذّر في نفوسنا وعقولنا وقلوبنا، وعندما يكون هذا الحب موجّه للوطن، فليس هناك غير الوطن من يكون حبه قديم متجذر في أعماق المواطن، ومتجدّد مع كل احتفال باليوم الوطني.

أما الملحن سعود بن عبد المجيد، فقد أكّد على أن حب الوطن وخدمته يعلوا فوق كل غاية، معتبراً أنه بهذه القصائد الخمس لا يقدّم إلا القليل ممنا يعبّر عن إحساسه بالوطن في يوم الوطن. وقد خصّ "سيدتي نت" بنصوص القصائد الخمسة، وهي:

"قديم الحب"، قصيدة عاطفية يتغزّل فيها الشاعر (رحمه الله) بالوطن، ويقول فيها:

قديم الحب حيا بك

أشم في ريحة ترابك

شموخ ومجد أصحابك

وطيبة قلبهم والجود

وبيعة حكم لآل سعود

وانتي بحب يا أم الخير

تضُمّي لصدرِك أحبابك

يا أرض النور يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

*****

نعم يا ديرتي إنتي

حديث الشوق في صمتي

وأعذب ما حكى وقتي

وأجمل ما خِلِقْ في الكون

على روحي غلاك يمون

أحبك وأعشقك والله

أريدك كيف ما كنتي

يا أرض النور يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

*****

يا دار الطُهر والإيمان

وأشرف ما سكن إنسان

يا عنوانٍ لكل عنوان

ألاقي نفسي في حضنِك

وأعيش الأمن في أمنِك

وأتنفس هواكي عِشق

وأغني اسمِك ونا طربان

يا أرض النور يا بلدي

يا تاجي وعزوتي وسندي

*****

أما قصيدة "حي سلمان"، فقد كتبها الشاعر الراحل بعد مبايعة الملك سلمان، ويقول فيها:

حَيْ الوطن حَيْ العَلَم حَيْ سلمان

حَيْ الذي بالمُلك أقبل علينا

وحَيْ وليَ العهْد يا طير حوران

تزهى به الأمجاد لا من حكينا

والنايب الثاني بطل كل ميدان

بيعة شَعَبْ وبحب فيها رضينا

*****

حي الزمان اللي حضر والذي كان

املوكنا حكام .. مِنَّا و فينا

وارفع شعار العز في كل عنوان

دام لسنام المجد حِنَّا رقينا

فينا العَهَد باقي لسلايل كحيلان

وإن غاب واحد معْ أخوه ابتدينا

*****

داري أنا دار الهُدَى تاج الاوطان

هَلَ الشجاعة ولا انتهضنا كفينا

في حربنا نزحف مثل سيل طوفان

وفي سِلمِنا يَجري الندى من يدينا

أخلاقنا تِظْهِر مدى سموَ الإنسان

وبافعالنا بين الأمم أعتلينا

*****

ترى الفَخَر لا قيل حازوه عربان

ليته يجي بعض الذي قد بغينا

تاريخنا يشهد وهو خير برهان

وإن هم نِسَوا حِنَّا ترى ما نسينا

حَيْ الوطن حَيْ العلم حي سلمان

حَيْ الذي بالمُلك أقبل علينا

*****

بينما قصيدة "أخت الشرف" فقد كتبها لأم اليتامي وشهداء الوطن. ويقول فيها:

مني تحية عز لأم اليتامى

اللي تماري بمجدها كل غاده

بنت الوطن أخت الشرف والنشامى

ما مات حيّك دام موته شهاده

*****

زَفّوه للجنة وعالي المقاما

والموت في درب المعالي ولاده

في وقفته كان الفَخَر له وساما

يومن زبن دون الوطن في جهاده

*****

مِنَّا على روحه الدعا والسلاما

قَرْمٍ حمى باغلى النفايس بلاده

لا يا بعد كل الفعل والكلاما

من شاف قبر وشاهده له قلاده

*****

وفي قصيدة "الغربة" يتحدّث الشاعر بلسان المواطن المغترب عن عن وطنه، فيقول فيها:

يا بلادي من غلاكْ

ما سلى الخاطر هواكْ

تاركٍ عقلي وروحي

كلّـهـا والله مـعــاكْ

*****

يا بعد كل الأماكن

إيه غادرتك ولكن

يا وطن كلّي يحبك

إنت جوه القلب ساكن

*****

وش بنحكي لو حكينا

قاسية الغربة علينا

حتى لو غبنا و بعدنا

مثلك إنته ما لقينا

*****

يالسعودية سلام

وكل محبة واحترام

لا عدمتك يا بلادي

ويحفظك رب الأنام

*****

وآخر قصيدة في الأليوم " مملكتنا " فيتحدّث الشاعر عن مكانة المملكة في قلوب أبناء الوطن، ويقول فيها:

مملكتنا بغالي الروح نفديها

عشتي يا خير الديار والرب يحميها

منزلك يا دار في القلب والخاطر

آمرينا واطلبي ونقول لك حاضر

مملكتنا بغالي الروح نفديها

*****

هي سواد عيوننا بكل ما فيها

وهي لنا شمس النهار الله يخليها

حاروا الشعار في حسنها الساحر

سيدة كل العصور بامجادها تفاخر

مملكتنا بغالي الروح نفديها

*****

نفتخر فيها ونعشق كل ماضيها

وانتسابق في رضاها لجل نرضيها

مملكتنا باختصار اتمون وتامر

حب عيّا ينتهي ما له أبد آخر

مملكتنا بغالي الروح نفديها

*****

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