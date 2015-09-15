41 مرشحًا بالوادى الجديد.. 25 من الخارجة و16 من الداخلة

اعتمدت لجنة الانتخابات بمحكمة الخارجة الابتدائية بالوادى الجديد أسماء 41 مرشحًا من مراكز المحافظة الخمسة بواقع 25 مرشحًا فى الدائرة الـولى ومقرها الخارجة وباريس، و16 مرشحًا من الدائرة الثانية ومقرها الداخلة وبلاط والفرافرة، حيث تضمنت قوائم الترشح سيدة واحدة، وكانت أسماء المرشحين عن دائرة الخارجة كالتالى:

عادل خضير إبراهيم عبد الواحد، جمال محمد آدم فراج، حمدى حسن عبد الموجود،داود سيلمان محمد قنديل، هانى عبد المقصود زناتى، ماهر الديب رجب جودة، أحمد محمد أحمد عبد الله، أشرف محمود الأنور، محمد دياب إبراهيم دياب، كمال ماهر كمال، صلاح اسماعيل حسن محمد، صلاح محمود أحمد حسن، محمد أحمد محمد عيسى، محمد عبدالله صالح، فهد سمان إسماعيل، قدرى عبد العزيز إبراهيم بركة، أمل محمود محمد والى، عاطف أنور محمد رضوان، سيد محمد على يوسف، محمد عبد الحميد محمد إسماعيل، أحمد محمد عيد سعيد، راشد مسعود عبدالله ، عبدالعزيز توفيق بشير، ليلى فيهم، خيرى طليب.

>أحمد فراج، خالد ضاحى، عربى يمانى، المحامى عبد العزيز العروسى، الصحفى تامر عبد القادر، إبراهيم العبد، محمود سيف الدين، فتح الله سنوسى، سيد أمين، محمد سيد محمد على، أحمد محمد أحمد محمد عقل، برديس سيف الدين عمران، محمد خليل نصر الله فراج، ممدوح توفيق محمد عبد الله، عبدالوهاب عبد السلام ذخيرة، مرسى أحمد محمدين خلف الله.