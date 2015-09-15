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جامعة طنطا تستضيف الجمعية العمومية الـ40 للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة

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جامعة طنطا تستضيف الجمعية العمومية الـ40 للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة جامعة طنطا تستضيف الجمعية العمومية الـ40 للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة
تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الجمعية العمومية رقم 40 للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة "EPSF 40th GA"، فى ضيافة مكتب الاتحاد بكلية الصيدلة جامعة طنطا، بحضور ممثلى مكاتب الاتحاد فى كليات الصيدلة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وسيتم مناقشة كل الأنشطة التى أقيمت على مدار العام الدراسى المنقضى، وانتخاب أعضاء هيئة المكتب التنفيذى للعام الجديد 2015/2016، وسوف تستمر فعاليات الجمعية العمومية فى الفترة بين 15-21 سبتمبر الجارى.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة تأسس عام 1982، وهو عبارة عن منظمة طلابية غير حكومية، ولا تهدف للربح تضم بداخلها العديد من اللجان التى تتعدد أنشطتها المختلفة، ومنها لجنة الصحة العامة، والتى تقيم حملات توعية بالعديد من الأمراض كمرض الإيدز والسكرى وحملات التبرع بالدم، ولجنة التطوير المهنى ولجنة التعليم المستمر.

ومن إنجازات الاتحاد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقياس السكر بتسجيل أكثر من 8200 حالة قياس خلال يوم واحد فقط.

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