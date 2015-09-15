نقيب الفلاحين بدمياط يطلب تحديد سعر القطن والقمح و البنجر قبل موسم الزراعة

وجه مجدى البسطويسى نقيب الفلاحين بمحافظة دمياط رسالة إلى وزير الزراعة الجديد، قبل توليه مسئولية العمل فى الوزارة الجديدة، تتضمن الاهتمام بملف القطن المصرى، حيث طالب البسطويسى تحديد سعر القطن وكيفية تسليمه.

كما طالبه بالبحث من الآن عن من تسبب فى زراعة بذور القطن هدا العام بمحافظة دمياط، خاصة بمركز كفر سعد، مضيفا كان من المفترض أن نكون قد انتهينا من جمع القطن المبكر، لكن قد بعنا القطن المبكر وهو أخضر للأغنام لأن القطن حتى الآن لم يفتح به لوزة واحد من مائة وهذا يعنى أننا سنجمع القطن هذا العام فى شهر مارس وهذا يعنى خسارة محققة للفلاح هدا العام.

وطالب نقيب الفلاحين بووضع آلية جديدة للمحصول الشتوى من القمح والتعاقد والتسليم والأسعار قبل زراعتها وكذلك محصول البنجر.