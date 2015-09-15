"الأمن العام" بأسوان يضبط 3 موظفين لانتمائهم لجماعة الإخوان

تمكن فرع الأمن العام بمديرية أمن أسوان، مساء الاثنين، من ضبط 3 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض على التظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى.

وأكد اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، أن المتهمين المضبوطين هم "سيد.م.ح" 52 سنة، فنى بشركة كيما، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، و"عادل.أ.ش" 52 سنة، فنى بشركة كيما ومقيم دائرة قسم أول أسوان، و"الحسن.ط.ع" 34 سنة، مدرس، ومقيم دراو.

وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام (5648- 4098) إدارى مركز دراو، وقسم أول لسنة 2015، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.