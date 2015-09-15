لو بتشرب قهوة كتير.. خلى بالك وتعرف على أضرار الكفايين

أرسل قارئ يسأل، أنه يتناول أعداد كثيرة من المشروبات الغنية بالكافين، وأنه لا يستطيع بدء يومه دون تناول فنجان من القهوة أو النسكافية، كما أنه يعانى من حرقان شديد فى المعدة، وعند ذهابه للطبيب أكد ذلك بسبب الإسراف فى تناول هذه المشروبات، ويسأل عن جميع الأضرار الأخرى للكفايين؟

هناك العديد من الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغنية بالكافيين بكثرة، ولا يستطيعون التعايش بدونها، ونجد أن معظم هؤلاء الأشخاص يتناولون فنجان من القهوة أو كوب من النسكافية أو الشاى بالحليب، عند الاستيقاظ من النوم مباشرة، وهذا يزيد من نسبة تعرضهم للجلطات، هذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويتابع أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين آمن على صحة الإنسان ولكن بنسب معتدلة، ولذلك ينصح بعدم تجاوز الكمية التناوله منها 2 فنجان من القهوة يوميا، حتى لا تترتفع فرص التعرض للإصابة بجلطة فى القلب أو المخ.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن هناك بعض الأشخاص المصابون ببعض الأمراض ننصحهم بالتقليل من تناولهم لهذه المشروبات، وذلك للذين يعانون أيضا من حرقان فى المعدة أو الحموضة، والأشخاص الذين يشعرون بالقلق والعصبية الشديدة والمصابون بأمراض القلب.