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اليوم.. نظر استشكال متهم فى قضية محافظ الشرقية الأسبق على حكم حبسه

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اليوم.. نظر استشكال متهم فى قضية محافظ الشرقية الأسبق على حكم حبسه اليوم.. نظر استشكال متهم فى قضية محافظ الشرقية الأسبق على حكم حبسه
تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الاستشكال المقدم من مصطفى إبراهيم السيد المتهم مع المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين على خلفية اتهامه بالتظاهر.

كان على عبد الفتاح محامى المتهم قد تقدم باستشكال إلى المستشار محمد عبد الشاقى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مصطفى إبراهيم السيد المتهم فى نفس قضية المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق فى عهد المعزول محمد مرسى، بالحبس سنتين لإدانته بالتظاهر.

وتضمن الاستشكال طلباً لمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، التى أصدرت حكماً بتخفيف العقوبة ضد المتهم ومحافظ الشرقية السابق بالحبس سنتين بدلاً من 4 سنوات، بوقف تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

أتى هذا فى أعقاب قيام محامى المتهم، بتسليم محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مذكرة الطعن على حبسه سنتين بتهمة التظاهر، مطالباً بإلغاء تلك العقوبة.

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مصر 365