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برتوكول تعاون بين "البترول" و"أسوان" للتعامل الفورى مع أى بقع ملوثة بالنيل

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برتوكول تعاون بين "البترول" و"أسوان" للتعامل الفورى مع أى بقع ملوثة بالنيل برتوكول تعاون بين "البترول" و"أسوان" للتعامل الفورى مع أى بقع ملوثة بالنيل
أكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع مركز مكافحة التلوث الخاص بشركة "بتروسيف" التابعة لوزارة البترول، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 8 مليون جنيه بمنطقة الأعقاب، وذلك للتعامل الفورى مع أى بقع ملوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل فى دائرة المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا البروتوكول جاء بعد نجاح الشركة فى سرعة احتواء آثار بقعة الزيت المجهولة المصدر، والتى تسربت لمجرى نهر النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، بعد قيام إحدى المنشآت العائمة أو الثابتة بإلقاء حوالى 200 كيلو جرام من الزيوت ومخلفات غسيل "الماتورات والطلمبات".


>بالصور.. محافظ أسوان يقود رحلة نهرية لمتابعة بقعة الزيت

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