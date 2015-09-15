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نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية:عروس البحر بعيدة عن الأنشطة السياحية

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نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية:عروس البحر بعيدة عن الأنشطة السياحية نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية:عروس البحر بعيدة عن الأنشطة السياحية
قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشديين السياحيين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مدينة الإسكندرية بعيدة تماماً عن أى أنشطة سياحية بعد ثورة 25 يناير ومستوى السياحة فيها يعتبر شبه منعدم.

وأضاف نقيب المرشديين السياحيين أن النشاط السياحى بالإسكندرية كان معتمداً على المراكب السياحية التى تحمل السياح إلى ميناء الإسكندرية ولكنها متوقفة حاليا ولم تصل مراكب بصفة دورية كل عام، مشيراً أن العام الماضى وصل مركبان تحملان سياح أجانب ومن بعدها لم يصل أية من المراكب السياحية إلى الإسكندرية.

وأشار إلى أن النقابة تقيم دورات تدريبية وتحسين مهارات المرشديين السياحيين لتزيد من مهاراتهم والمشاركة فى المؤتمرات السياحية بالإسكندرية للتعريف على مزارات المحافظة .

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