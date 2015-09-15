هانى شاكر وأعضاء نقابة الموسيقيين يحيون حفلا غنائيا بالشرقية

أعرب الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، عن تقديره لأهالى محافظة الشرقية بمناسبة العيد القومى لها، مشددا على شكره للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية لمواقفتة على تخصيص أرض كناد للموسيقيين بالزقازيق.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، على هامش حفل غنائى نظمته المحافظة بقاعة المؤاتمرات بجامعة الزقازيق، مساء أمس الاثنين، أنه يأخذ على عتاقه فى الفترة المقبلة تفعيل الدور النقابى فى حياة الموسقيين من خلال تحسين المعاشات ونظام العلاج، واستتراد أموال النقابة المجمدة لدى بعض النوادى.

وعن أموال النقابة المجمدة أشار إلى أن بعض النوادى الكبيرة التى تحصل رسوما للنقابة من المطربين فى قاعات الأفراح، لا تسدد هذا للنقابة، وأن مجلس النقابة خاطب تلك النوادى بضرورة تسديدة هذة الرسوم التى أبدى بعضهم حسن النية وسدد جزءا منها، الأمر الذى سيدعم صندوق النقابة والذى سيمكنها من توسيع نطاق خدماتها.



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جانب من حضور الحفل