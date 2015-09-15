مدير أمن سوهاج يودع حجاج بيت الله الحرام ويطالبهم بالدعاء لمصر

ودع اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية ورجال الدين من الأزهر والأوقاف، مساء أمس، بعثة حجاج بيت الله الحرام الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 142 حاجًا وحاجة .

وقام مدير الأمن بالاطمئنان على حجاج بيت الله الحرام، وسألهم عن وجود أى عوائق خلال إنهاء إجراءات السفر، وطالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار والخير لعبور هذه المرحلة الفارقة.

ومن جانبهم أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التى لمسوها خلال استكمال إجراءات السفر، وقدموا شكرهم لمدير أمن سوهاج والمسئولين على رعايته الكريمة لهم، واهتمامه بتوديعهم بنفسه.

يذكر أن عدد الحجاج بمحافظة سوهاج هذا العام بلغ 428 حاجًا، وذلك بالنسبة للمستوى الأول، و286 بالنسبة للمستوى الثانى، و142 تأشيرة للمستوى الثالث.