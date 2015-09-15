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بالصور..الآلاف يشيعون جثمان القمص صليب وكيل مطرانية طهطا بسوهاج

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شيع الآلاف من الأقباط والمسلمين، منذ قليل، بمركز ومدينة طهطا وسط حالة من الحزن جثمان القمص صليب نظير عزيز وكيل مطرانية طهطا، والذى وافته المنية على إثر حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الزعفرانه تحت الإنشاء، أثناء رحلة إلى دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر .

وتقدم مراسم الصلاة على الجنازة نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج، فقد احتشد آلاف المشيعين فى المطرانية بمنطقة ساحل طهطا، حيث أُقيم القداس الجنائزى وقاموا بإلقاء نظرة الوداع عليه، خاصة أنه كان ينال احترام الجميع من المسلمين والأقباط، وتم نقل الجثمان إلى مدافن بناحية نزلة عمارة .

يذكر أن محافظة بنى سويف شهدت صباح أمس حادث انقلاب اتوبيس رحلات تابع لإحدى كنائس سوهاج أثناء رحلة إلى دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر على الطريق الشرقى بنى سويف الزعفرانة تحت الإنشاء، عن وفاة القمص صليب نظير عزيز 50 عامًا وعاطف حافظ صليب 45 عامًا، وإصابة كل من إبرام أنطونيوس وجاب الرب نصر إسحاق، ورومانى أمين خله وشنودة رزق وميخائيل بشرى ورزق خليفة وصبحى بدوى وميخائيل بيشوى ورشدى سعد وسامح لطفى وبيشوى مينا وشنودة عزمى ومايكل أرشميدس وأنداروس جاب الله وإبرام أنطونيوس وعبد الله خليفة وشنودة جرجس، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وكذلك المصابين، والتى ترواحت إصابتهم بين كسور وإصابات خطيرة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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