أسامة الأزهرى بالإسماعيلية: النقاب ليس فريضة ولا يجوز الشجار بالمساجد

قال الشيخ أسامة الأزهرى الأستاذ بالأزهر الشريف والداعية الإسلامى لشباب الجامعات المصرية المشاركين بأسبوع الشباب العاشر بجامعة قناة السويس إن شعارنا لابد أن يكون هو الإحياء والمحافظة على حياة أى فرد.

وأضاف الأزهرى، خلال الندوة التى نظمتها اللجنة الاجتماعية لأسبوع شباب الجامعات العاشر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، مساء أمس، أن الحضارات لا تموت قتلا، لكن تموت انتحارا عندما تتفكك نفسية الإنسان الذى يعيش فيها.

وأشار الأزهرى، فى الندوة التى تستضيفها، الجامعة إلى أن "مصر ليست هبة النيل.. بل هبة المصريين بأعمالهم وعلمهم وحضارتهم ورقيهم"، مؤكدا أن النقاب ليس فرضا بخلاف الحجاب.

وأضاف أنه لا يجوز النزاع والمشاجرة والصراع داخل المساجد، لأن المساجد بيوت الله وجعلت لكل شىء ولكن للحكمة والإفادة والتنوير والتعليم وتنوير القلوب.