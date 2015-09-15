المقاولون: لم نفكر في التعاقد مع جدو

نفى نادي المقاولون العرب تواصله مع محمد ناجي "جدو" لضمه على سبيل الإعارة من الأهلي.

الأهلي قرر إعارة جدو وشريف عبد الفضيل ليفسحان مكانا في قائمة الفريق لقيد رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وقال سيد محمد عبد الكريم نائب رئيس المقاولون عبر قناة CBC Extra إن النادي لم يتحدث مع جدو.

ثم شدد "هو لاعب كبير، لكننا لم نفكر في التعاقد معه".

وأضاف "هو خارج حسابات المقاولون العرب".

جدو فقد مكانه في الأهلي بعد تعاقد النادي مع ماليك إيفونا وجون أنطوي وفي وجود عمرو جمال وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر.

وحتى كوسط ميدان خير الأهلي الاعتماد على رمضان صبحي ووليد سليمان وعبد الله السعيد مع الصفقتين الجديدتين محمد حمدي زكي وأحمد الشيخ.