سموحة ينفي الاهتمام بعبد الفضيل: كنا نرغب في ضم شريف أخر

نفى سموحة الاهتمام بشريف عبد الفضيل مدافع الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي فرج عامر.

وقال عامر عبر قناة CBC Extra إن سموحة كان مهتما بشريف حازم مدافع الأهلي كونه "ابن من أبناء النادي".

وكان الأهلي قد قرر إعارة شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو" لمدة موسم لإخلاء مكان في قائمة يقيد فيها النادي الأحمر الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وجاء اختيار الأهلي لشريف عبد الفضيل ولجدو بعدما كان هذا الثنائي مرشحا للرحيل ومعه أحمد عبد الظاهر وشريف حازم.

شريف حازم كان مدافعا سابقا في سموحة ولهذا كان النادي السكندري يرغب في ضمه.

وأوضح عامر "كنا نرغب في استعادة شريف حازم. لكننا لم نوفق".

وأضاف "طبعا كابتن شريف عبد الفضيل مدافع كبير، لكننا لم نفكر في التعاقد معه".