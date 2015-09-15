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"الآثار": سقوط كتلة حجرية بمعبد كوم أمبو بسبب العاصفة الترابية بأسوان

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"الآثار": سقوط كتلة حجرية بمعبد كوم أمبو بسبب العاصفة الترابية بأسوان "الآثار": سقوط كتلة حجرية بمعبد كوم أمبو بسبب العاصفة الترابية بأسوان
أكد مدير عام آثار أسوان بوزارة الآثار أحمد صالح، أن العاصفة الترابية التى هبت أمس الاثنين، بمحافظة أسوان أسفرت عن سقوط كتلة حجرية صغيرة فوق العتبة العلوية لمدخل الصالة الثانية من معبد كوم أمبو، مشيرا إلى أن تلك الكتلة لم تتعرض للكسر وسيقوم المرممون بإعادتها لمكانها الأصلى.

وأشار صالح، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن العاصفة تسببت أيضا فى سقوط سقف معلق من "الفلين" بمتحف التماسيح بكوم أمبو، ولم يسفر سقوطه عن أى إصابات فى الأرواح أو تعرض أى من مقتنيات المتحف للكسر، وسيقوم المرممون بعملية إعادته وتركيبه مرة أخرى.
>وأوضح أن جميع المناطق والمواقع الأثرية بالمحافظة لم تتعرض لأى أضرار بسبب العواصف التى تشهدها أسوان اليوم، ويقوم جميع العاملين بالآثار بمتابعة الحالة الآثرية للمواقع أولا بأول.

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