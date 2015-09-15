موجز الصحافة المحلية.. تفاصيل ساعات "الموت الخاطئ" لسياح المكسيك بالواحات

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: تفاصيل ساعات "الموت الخاطئ" لسياح المكسيك بالواحات، حيث أفادت وزارة الداخلية بأنه أثناء قيام قوات مشــتركة بين الجيش والشــرطة بملاحقة العناصــر الإرهابية بصحــراء الواحات، تــم التعامل بطريــق الخطأ مع 4 ســيارات دفع رباعــى كانــت موجودة فــى المنطقة المحظورة، تبين أنها تقل فوجاً ســياحياً "مكســيكى الجنســية".

وأضافت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى مســاء أمــس الأول، أن الحــادث أســفر عــن مصــرع 12 شــخصا وإصابــة 10 آخريــن مــن المكســيكيين والمصريين، وتم نقل الجميع إلى المستشفى.

وكانــت قوات الأمن، فــى حملتها لــدك مواقع وبؤر الإرهابييــن، نفذت حملة كبيرة ضــد عناصر تنظيم بيــت المقدس الإرهابــى، الذين كانــوا يختبئون فى المنطقــة الجبلية بواحــة الفرافــرة.

وأفادت صحيفة "الأهرام" بأن اللجنة العليا للانتخابات، ستعلن غدا أسماء المرشحين المقبولين، وذلك بمقار لجان انتخابات المحافظات، وسيستمر عرضها لثلاثة أيام يتم خلالها نشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وتقدم الطعون بدءا من غد ولمدة ثلاثة أيام، وردا على ما أعلنه المتحدث الرسمى لقائمة "فى حب مصر" عن فوزها بالتزكية بقطاع شرق الدلتا 15 مرشحا لعدم تقدم أى قائمة منافسة، أكد مصدر قضائى أن إعلان النتائج اختصاص أصيل للعليا للانتخابات دون غيرها، واللجنة لم تعلن حتى الآن عن قبول المرشحين سواء على الفردى أو القوائم، كما أن المادة 24 من قانون مجلس النواب تشترط حصول القائمة على 5% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة لإعلان فوزها بالتزكية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" تأكيدات مصدر مسئول بالطب الشرعى أن التقرير الفنى الصادر عن الدكتورة منى الجوهرى الأستاذة بجامعة طنطا بشأن نتائج فحص أوراق إجابة الطالبة مريم ملاك، والحاصلة على صفر فى الثانوية العامة لا علاقة له بالطب الشرعى، الذى يعد الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التقارير الفنية فى قضايا التزوير، وأضاف المصدر الذى يعمل فى شئون أبحاث التزييف والتزويير فى تصريحات لـ"الأخبار" أن التقرير الصادر من الدكتورة منى والذى انتهى إلى التلاعب فى نتائج الطالبة مريم، لا يعد عن كونه تقريرا فنيا مدفوع الأجر، لا تستند إليه جهات التحقيق كدليل براءة أو إدانة، كما أنه ليس جهة موثوق فيها، لأن معدة التقرير استندت إلى صور من الأصول، وهذا لا يأتى بالحقيقة كاملة.

وكشفت صحيفة "المصرى اليوم" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف، واصل مفاوضات اختيار الوزراء وكثف اتصالاته ولقاءاته المغلقة مع بعض المرشحين للحقائب الوزارية، فى وقت باشر فيه مهام عمله وزيرا للبترول، فى حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن "إسماعيل" التقى عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة، المشرحين للاستمرار فى التشكيل الجديد، منهم المستشار أحمد الزند وزير العدل، وأكدت أن وزراء الحقائب السيادية مستمرون بالكامل فى مناصبهم، وهم وزراء الدفاع، الداخلية، والخارجية، والعدل.

وركزت صحيفة "الشروق"، على تصريحات اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، حول استمرار الجسر الجوى بين مصر والسعودية، لنقل ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام، وقال ماهر إن إجمالى أعداد الحجاج المصريين وصلوا إلى السعودية بلغ حتى الآن 44 ألفاً و695 حاجا.