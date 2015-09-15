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مصدر بلجنة الانتخابات بالمنوفية: استبعاد أحمد عز لعدم استيفاء أوراق ترشحه

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مصدر بلجنة الانتخابات بالمنوفية: استبعاد أحمد عز لعدم استيفاء أوراق ترشحه مصدر بلجنة الانتخابات بالمنوفية: استبعاد أحمد عز لعدم استيفاء أوراق ترشحه
أكد مصدر رفيع المستوي بلجنة الانتخابات العامة بمحافظة المنوفية، أنه تم رفض قبول أوراق ترشح رجل الاعمال أحمد عز والمرشح فردى مستقل عن دائرة السادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وعدم وجود الحساب البريد السارى، نظرا لقرار النائب العام والخاص بمنعه في التصرف في أمواله سواء كان حسابا بنكيا أو حسابا بريديا ، وبالتالى عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدى الذى أنشأه .

وأضاف المصدر أنه سوف يتم إعلان النتيجة رسمياً الأربعاء القادم عقب الانتهاء من فحص جميع أوراق المرشحين بجميع دوائر المحافظة.

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