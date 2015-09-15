اليوم.. تسليم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام بتكلفة 22 مليون ريال

يقوم الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ مساء اليوم الثلاثاء، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام جرياً على العادة السنوية، بمقر مصنع كسوة الكعبة المشرّفة بحى أم الجود فى مكة المكرّمة، بعد أن كان مقررًا لها أمس، ولكن بتعذر رؤية هلال ذى الحجة ستسلم اليوم أول الشهر.

وأوضح مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرّفة الدكتور محمد عبدالله باجودة، أن تقليد الكسوة يتم مع بداية شهر ذى الحجة من كل عام، حيث يتم تسليم كبير سدنة الكعبة المشرّفة كسوة الكعبة الجديدة، فى مراسم تليق بهذا الحدث الإسلامى الرفيع، ليتم فى فجر يوم التاسع من شهر ذى الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، ويستمر العمل فيها حتى صلاة العصر من اليوم ذاته.

وبيّن أن الكسوة القديمة تعود إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها، لافتاً إلى أنه يعمل فى مصنع كسوة الكعبة المشرّفة أكثر من 240 صانعاً وإدارياً، موزعين على أقسام المصنع المزودة بآلات حديثة ومتطورة فى عمليات الصباغة والنسج والطباعة والتطريز والخياطة، والمكونة أقسامه من: الحزام، وخياطة الثوب، والمصبغة، والطباعة، والنسيج الآلى واليدوى، وتجميع الكسوة، إلى جانب أكبر ماكينة خياطة فى العالم من ناحية الطول؛ حيث يبلغ طولها 16 متراً، وتعمل بنظام الحاسب الآلى، كما أن هناك بعض الأقسام المساندة، مثل: المختبر والخدمات الإدارية والصحية للعاملين بالمصنع.

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