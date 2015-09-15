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قيادى سابق بالإخوان:الجماعة لها تصورات مقدسة وتكره أى فصيل إسلامى منافس

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قيادى سابق بالإخوان:الجماعة لها تصورات مقدسة وتكره أى فصيل إسلامى منافس قيادى سابق بالإخوان:الجماعة لها تصورات مقدسة وتكره أى فصيل إسلامى منافس
قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مطالبة عاصم عبد الماجد، جماعة الإخوان بتغيير منهجها، والثورة الداخلية فى التنظيم، بها كثير من الصواب، موضحًا أن الإخوان تكره أى فصيل إسلامى آخر منافس لها.

وأضاف الزعفرانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان لهم تصورات مقدسة؛ منها أنهم الأكثر فهمًا والأفضل من الجميع وأن أشد أعدائهم هى التيارات الإسلامية الأخرى، وقد يكون ليبراليون ويساريون أقرب لهم من الإسلاميين، موضحًا أن الجماعة ما زالت تقدس حسن البنا وسيد قطب حتى الآن.

وكان عاصم عبد الماجد، قد شن هجومًا عنيفًا على الجماعة، مشيرًا إلى أن منهج الإرهابية مشوش ويحتاج لتصليحها، وقال عبد الماجد إن الثورة ليست الإخوان ولا الإخوان هم الثورة، أمام الإخوان شوط طويل ليكونوا ثوارًا حقًا، يجب أولاً أن يثوروا على اعتقادات مشوشة، ويرون حمدين صباحى والسيد البدوى أقرب إليهم من التيار الإسلامى، وهذا التشويش لا يزال مؤثرًا بقوة على تصوراتهم لما حدث ويحدث، وسيكون للأسف مؤثرًا على خياراتهم لفترة طويلة.


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