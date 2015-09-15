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صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية تسخر بعنصرية من الطفل السورى الغريق "إيلان"

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا لرسوم كاريكاترية من صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية والتى سخرت من توافد اللاجئين السوريين والمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، فكان عدد شهر سبتمبر مليئاً بالرسوم التى حملت نكهة عنصرية، دون أى اعتبار للمأساة الإنسانية التى يعانى منها القادمون قسراً إلى أوروبا والهاربون من ظروف اقتصادية واجتماعية كارثية.

وركز رسامو الصحيفة على استغلال صورة الطفل السورى إيلان عبدالله الكردى، فظهرت صورة الطفل الذى يطفو على سطح الماء وقد كتب بجانب الكاريكاتير "عرض خاص: وجبتين للأطفال بسعر وجبة واحدة"، وفى أعلى الرسم عبارة :"قريبا جدا من الهدف".

رسم آخر ملئ بالعنصرية ضد المسلمين، يقيم مقارنة بين المسيحى الذى يستحق الحياة والمسلم الذى يموت غرقاً، وفى الرسم الذى حمل عنوان "الدليل على أن أوروبا مسيحية" نجد صورة رجلا يمشى على الماء قال راسم الكاريكاتير إنه مسيحى وصورة طفل يغرق قال عنه إنه مسلم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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