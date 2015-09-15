12 استخداما مذهلا للقرنفل.. ينظف الجسم من السموم الضارة

يعد القرنفل هو الخيار الأول للكثيرين عند الشعور بآلام الأسنان، وظل يستخدم على مدار سنوات عديدة فى جميع أنحاء العالم، نظراً لرائحته الذكية ونكهته التى تشجع العديد من الناس على استخدامه، حتى من دون معرفة خصائصه الشفائية المذهلة.

ويحتوى القرنفل على أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق، كما أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان وتنقية وحماية الجسم من الداخل إلى الخارج.

وأوضح الموقع الطبى الأمريكى "Health"، العديد من الفوائد المذهلة للقرنفل، وتشمل:

1. ينظف الجسم من جميع السموم الضارة والميكروبات.

>2. يعزز مستويات الطاقة بالجسم بأكمله وكذلك حمايته من الأضرار التى قد تلحق به.

>3. إذا كنت تعانى من ألم فى الأسنان، يمكنك وضع عود من القرنفل على المنطقة المصابة وسوف تشعر بتسكين فورى للألم.

>4. يزيل البكتيريا الموجودة فى الفم لاحتوائه على مادة الأوجينول.

>5. يمكن استخدامه فى طرد البعوض من المنزل.

>6. يستخدم القرنفل لعلاج الالتهابات والعدوى الميكروبية.

>7. يساعد فى تعزيز عملية الهضم.

>8. يقلل من حدوث مشاكل فى القلب ويقلل من فرص الإصابة بالسكر.

>9. يعمل على تنقية الدم وتطهيره من السموم.

>10. يهاجم الجراثيم الموجودة فى الحلق ويسكن آلامه.

>11. يمكن استخدامه كمنشط جنسى للرجال.

>12. يستخدم القرنفل لعلاج الخدوش والكدمات.