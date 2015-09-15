8 نصائح هامة للحد من انتشار الأمراض بين الموظفين فى الشركات

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة لحماية أنفسكم وزملائكم من الأمراض المعدية، وذلك حسبما نشر بالموقع الكندى " worksafebc" والموقع الأمريكى " modahealth" وهى تشمل:
1. يجب غسل اليد فوراً بمجرد الوصول إلى مقر العمل باستخدام المياه والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية.
>2. عند العطس أو الكحة يجب تحريك رأسك بعيداً عن زملائك مع استخدام منديل، وإن لم يتم يتوفر ذلك فيجب العطس فى الساعد وليس كف اليد.
>3. حال العطس فى كف اليد، يجب غسل اليد بالماء والصابون فوراً.
>4. استخدم منديلا ورقيا للتخلص من الإفرازات ثم تخلص منه فوراً بإلقائه فى سلة المهملات.
>5. حال إصابة أحد الموظفين يجب إبلاغ الإدارة والتى تقوم بدورها بإبلاغ زملائه الآخرين كى يأخذوا حذرهم، وكما يجب التصريح للموظف بإجازة حال تدهور صحته.
>6. التنبيه على الموظفين بالحركة لمدة دقيقتين كل ساعة وعدم الجلوس لفترات طويلة تزيد عن الساعة.
>7. قياس ضغط الدم والوزن والمؤشرات الأخرى بشكل دورى للموظفين.
>8. تنظيم يوم كامل للأكل الصحى داخل كافيتيريا الشركة مع تخفيض أسعار الأكلات الصحية مثل الزبادى والخضراوات والفواكه.
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