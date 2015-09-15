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8 نصائح هامة للحد من انتشار الأمراض بين الموظفين فى الشركات

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8 نصائح هامة للحد من انتشار الأمراض بين الموظفين فى الشركات 8 نصائح هامة للحد من انتشار الأمراض بين الموظفين فى الشركات
يعد الاختلاط بين الموظفين داخل الشركات وهيئات العمل المختلفة من أكثر الأسباب المؤدية لانتشار الإصابة بالأمراض المعدية الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا، خاصة ً حال عدم مراعاة احتياطات الأمان.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة لحماية أنفسكم وزملائكم من الأمراض المعدية، وذلك حسبما نشر بالموقع الكندى " worksafebc" والموقع الأمريكى " modahealth" وهى تشمل:

1. يجب غسل اليد فوراً بمجرد الوصول إلى مقر العمل باستخدام المياه والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية.
>2. عند العطس أو الكحة يجب تحريك رأسك بعيداً عن زملائك مع استخدام منديل، وإن لم يتم يتوفر ذلك فيجب العطس فى الساعد وليس كف اليد.
>3. حال العطس فى كف اليد، يجب غسل اليد بالماء والصابون فوراً.
>4. استخدم منديلا ورقيا للتخلص من الإفرازات ثم تخلص منه فوراً بإلقائه فى سلة المهملات.
>5. حال إصابة أحد الموظفين يجب إبلاغ الإدارة والتى تقوم بدورها بإبلاغ زملائه الآخرين كى يأخذوا حذرهم، وكما يجب التصريح للموظف بإجازة حال تدهور صحته.
>6. التنبيه على الموظفين بالحركة لمدة دقيقتين كل ساعة وعدم الجلوس لفترات طويلة تزيد عن الساعة.
>7. قياس ضغط الدم والوزن والمؤشرات الأخرى بشكل دورى للموظفين.
>8. تنظيم يوم كامل للأكل الصحى داخل كافيتيريا الشركة مع تخفيض الأكلات الصحية مثل الزبادى والخضراوات والفواكه.
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مصر 365

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