الأورام تمثل 10% من أمراض العمود الفقرى ويمكن علاجها بالتدخل الجراحى

أكد الدكتور حسام صلاح أستاذ جراحة عظام العمود الفقرى بجامعة بالقاهرة ان هناك أساليب حديثة لإصلاح تشوهات العمود الفقرى بما يحقق نتائج ممتازة ويمنع زيادة اعوجاج ما بعد الجراحة.

وقال إن الأورام التى تصيب العمود الفقرى يتم استئصالها جراحيا، حيث تمثل 10% من أمراض العمود الفقرى موضحا أن الأورام تنقسم إلى أورام أولية تصيب العمود الفقرى أو أورام ثانوية تنتقل من أماكن أخرى بالجسم إلى العمود الفقرى موضحا أنها قد تكون أورام حميدة أو خبيثة.

وأشار أنة يمكن إجراء الجراحة من خلال وسائل التدخل المحدود لإجراء هذه الجراحات من خلال فتح جراحى صغير مع تحقيق نتائج جيدة موضحا أن العلاج الجراحى يمثل جزء من العلاج الكلى للمريض الذى يتداخل فيه عمل أطباء الأورام والإشعاع وجراحى العمود الفقرى مؤكدا أنه قد يتطلب المريض علاج إشعاعى أو كيماوى حسب الحالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الــــ 11 للرابطة العربية لجراحة العمود الفقرى بالتعاون مع الجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى والجمعية الإفريقية لجراح العمود الفقرى والجمعية السويسرية لجراحة العمود الفقرى والذى اختتمت أعمالة مساء أمس بالقاهرة برئاسة الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام بطب قصر العينى.