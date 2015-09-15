انتبهى.. الولادة الطبيعية بعد ولادة قيصرية قد تعرضك لانفجار الرحم

أرسلت قارئة تسأل، أنا ولدت أبنى الأول عن طريق إرجاء عملية قيصرية، وأنا الآن حامل فى الشهر الـ7، وأريد أن أعرف هل يمكننى أن ألد طبيعى أم لأ، وهل هناك أى خطر على صحتى وصحة الجنين؟>وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن الولادة طبيعية تعد صحية أكثر للسيدات، إلا أن هناك بعض الأشياء التى تعوق ذلك كصغر حجم الرحم، أو حجم الحوض.>ويتابع استشارى النساء والتوليد، أنه يمكن للمرأة التى خضعت للولادة القيصرية أن تخضع للولادة الطبيعية، ولكن بعد التأكد من سلامة الحمل ، والتأكد من انتهاء السبب الذى أدى إلى خضوعها فى الماضى للولادة القيصرية.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أنه فى حالة خضوعها للولادة الطبيعية، يجب على الطبيب المباشر لحالتها، أخذ فى عين الاعتبار ما يأتى للحفاظ على سلامتها، ومنها:

>1- وضع الأم والجنين تحت المراقبة الطبية.

>2- قياس نسبة سمك جرح القيصرية السابقة عن طريق السونار، ثم نحدد مدى تقبل الرحم للانقباض أثناء الولادة الطبيعية حتى لا تدخل الأم فى خطر انفجار الرحم.