ليلة_الابطال – هل نسمع سيتي يقول ' الفورة من كام ' أمام يوفنتوس؟

بعد واحدة من أسوأ بداياته بالدوري الإيطالي يجد يوفنتوس نفسه تحت رحمة مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والمدعم بغيرهم في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا.

فمن المبكر جدا أن نقول أن مواجهة مانشستر سيتي بالنسبة ليوفنتوس ستكون هي مباراة الموسم، لكن لا يمكن أن نغفل إنها قد تكون عاملا مساعدا في عودة البيانكونيري للطريق أو الصحيح سريعا وتدارك الأخطاء أو الاستمرار في دوامة السقوط خلال الفترة المقبلة.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ملعب الاتحاد لملاقاة مانشستر سيتي في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من بروسيا مونشنجلادباخ وسيفيليا.

ويدخل وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي المباراة وهو في أزمة تاريخية إذ أنه لأول مرة لا يحصد الفريق إلا نقطة واحدة فقط من أول ثلاث جولات في الدوري الإيطالي.

وعلى النقيض تماما يعيش مانشستر سيتي فترة انفجار تاريخي أيضا فلأول مرة يحقق الفريق الفوز في أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي بل والأدهى من ذلك إنه لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

الفوز على سيتي بداية العودة

"نحتاج للفوز على سيتي. وقتها سينسى الناس الانطلاقة السيئة ليوفنتوس ونبدأ من جديد" هكذا تحدث الوافد الجديد على صفوف البيانكونيري باولو ديبالا.

ديبالا يعد هو النقطة المضيئة الوحيدة حتى الآن في موسم يوفنتوس إذ أنه سجل ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات خاضها مع الفريق في كل المسابقات.

في الوقت ذاته يؤمن فابيو كابيللو المدير الفني السابق ليوفنتوس أن المدرب الحالي للفريق ماسيمليانو أليجري قادر على انتشال الفريق من كبوته وإعادته للطريق الصحيح.

معاناة يوفنتوس تأتي بعد خسارته للعمود الفقري الذي كان يعتمد عليه كثيرا خلال الموسم الماضي وهو أندريا بيرلو، أرتورو فيدال، وكارلوس تيفيز.

وفي ظل عدم تأقلم كل الصفقات الجديدة فإن الفريق مطالب بالكثير من العمل إن أراد العودة للتحقيق النتائج الجيدة مرة أخرى خاصة وأنه هُزم مرتين وتعادل مرة وسجل هدفين فقط

واستقبلت مرماه أربعة أهداف.

طائر سيتي يحلق

وفي إنجلترا يحلق مانشستر سيتي وحيدا في صدارة الدوري إثر الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها مسجلا خلالها 11 هدفا ولم يستقبل أي شيء.

ويمتلك الفريق العديد من لاعبي الوسط القادرين على صناعة الفارق بوجود يايا توريه، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج، وكيفن دي بروين.

لذا فإن الفريق الإنجليزي قادر على اللعب بأكثر من طريقة ويرغب في الموسم الجاري في تجاوز عقدة دور الـ16 والذهاب بعيدا في المسابقة الأوروبية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين خلال آخر أربعة أعوام.

وتحدث قائد الفريق فينسنت كومباني قائلا:"كلما لم نحقق نتائج جيدة في المسابقة الأوروبية مثل تلك التي نحققها في الدوري الإنجليزي، سيصبح الأمر وكأننا نترك خلفنا عملا لم ننجزه".

وأضاف"الأمر بمثابة البحث عن الثقة في أوروبا، يجب علينا استغلال رغبتنا في تحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدا في البطولة عن طريق تحقيق نتيجة جيدة أمام يوفنتوس في المباراة الأولى".

فهل تشهد المباراة أهدافا كثيرة من مانشستر سيتي أم إنها ستكون بداية عودة يوفنتوس؟